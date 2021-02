Governo, Crippa (M5s): “Non sarà sostegno incondizionato ma presidio su reddito e giustizia. Chi non vota la fiducia? Iscritti vanno rispettati” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il nostro sostegno al Governo Draghi non sarà incondizionato, ma legato ai temi, alle politiche che saranno attuate. Per noi sarà necessario per mantenere quei provvedimenti che abbiamo approvato, dal reddito di cittadinanza alla giustizia“. A rivendicarlo Davide Crippa, capogruppo M5s alla Camera dei deputati, nel giorno del voto di fiducia al Senato al nuovo esecutivo e alla vigilia del voto a Montecitorio. Rispetto alle possibili defezioni nei gruppi pentastellati, al Senato così come alla Camera, con diversi deputati e senatori pronti ad astenersi o a votare contro, il capogruppo ha avvertito: “Giusti i provvedimenti disciplinari per chi non voterà a favore della fiducia? Il nostro statuto è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il nostroalDraghi non, ma legato ai temi, alle politiche che saranno attuate. Per noinecessario per mantenere quei provvedimenti che abbiamo approvato, daldi cittadinanza alla“. A rivendicarlo Davide, capogruppo M5s alla Camera dei deputati, nel giorno del voto dial Senato al nuovo esecutivo e alla vigilia del voto a Montecitorio. Rispetto alle possibili defezioni nei gruppi pentastellati, al Senato così come alla Camera, con diversi deputati e senatori pronti ad astenersi o are contro, il capogruppo ha avvertito: “Giusti i provvedimenti disciplinari per chi non voterà a favore della? Il nostro statuto è ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Governo, Crippa (M5s): “Non sarà sostegno incondizionato ma presidio su reddito e giustizia. Chi non vota la fiducia?… - fattoquotidiano : Governo, Crippa (M5s): “Non sarà sostegno incondizionato ma presidio su reddito e giustizia. Chi non vota la fiduci… - maurizio_crippa : @pama_dei @Michele_Arnese No. L’abbiamo mandato al governo - rosa_francesca : @JensWoelk @maurizio_crippa chissà, forse se cambia la comunicazione del Governo, ma anche guardando cosa accade al… - vago7858 : @ilfoglio_it @maurizio_crippa Si aspettano commenti del genere: questo governo non comunica -