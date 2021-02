Ford Europe - Addio all' endotermico entro il 2030 | in gamma ci saranno solo elettriche

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laimprime un colpo di acceleratore alle proprie strategie per l'elettrificazione annunciando, per le attivitàe, una nuova roadmap: l'Ovale blu punta ad arrivare, giàla metà del 2026, a disporre di unadi autovetture al 100% elettrificata grazie a modelli sia alla spina che ibridi plug-in, mentre il passo successivo, previsto peril, è offrire unadi modelli esclusivamente elettrica, dicendo quindiai motori endotermici.. Si tratta di obiettivi non dissimili da quelli già annunciati da altri costruttori, per ultima la Jaguar Land Rover. Le strategie globali. La Casa americana ha fissato obiettivi analoghi anche per i veicoli commerciali: ladovrà essere elettrica o ibrida plug-in ...

L'Ovale Blu accelera sulla strada della mobilità alla spina: 100% di offerta di veicoli elettrificati entro la metà del 2026, poi il distacco definitivo dai motori tradizionali ...Sceglie un termine pokeristico Ford Motor Europe per annunciare la sua scommessa sull'elettrico. In una conference call intitolata appunto "all-in electric", Stuart Rowley, presidente dell'Ovale nel V ...