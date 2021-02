Draghi: ‘vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo buona moneta’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “La risposta della politica economica al cambiamento climatico e alla pandemia dovrà essere una combinazione di politiche strutturali che facilitino l’innovazione, di politiche finanziarie che facilitino l’accesso delle imprese capaci di crescere al capitale e al credito e di politiche monetarie e fiscali espansive che agevolino gli investimenti e creino domanda per le nuove attività sostenibili che sono state create. Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “La risposta della politica economica al cambiamento climatico e alla pandemia dovrà essere una combinazione di politiche strutturali che facilitino l’innovazione, di politiche finanziarie che facilitino l’accesso delle imprese capaci di crescere al capitale e al credito e di politiche monetarie e fiscali espansive che agevolino gli investimenti e creino domanda per le nuove attività sostenibili che sono state create. Vogliamoun, nonunaa moneta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TgLa7 : #Draghi: vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta - sole24ore : #Draghi al #Senato: 'Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa rispetto dalla leg… - sole24ore : #Draghi al #Senato: 'Per il Next Generation non basterà elencare progetti, dobbiamo dire dove vogliamo arrivare nel… - MutiLeonilde : RT @myrtamerlino: “Vogliamo lasciare un buon pianeta non solo una buona moneta”. Da economista a ecologista. Parole sagge, parole di una v… - TSostenibile : 'Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta'. Così conclude il suo primo discorso il presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ‘vogliamo Governo Casalino, 'Draghi persona di alto profilo, parli di più' Affaritaliani.it