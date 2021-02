Draghi al Senato per la fiducia: “Combattere la pandemia, oggi l’unità è un dovere” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il nostro primo dovere è Combattere la pandemia, ci occuperemo di chi soffre e di chi perde il lavoro“. Inizia così il discorso del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi in Senato per presentare il suo governo e per chiedere la fiducia, oggi 17 febbraio. Mobiliteremo per la campagna vaccinale “protezione civile, forza armate, i tanti volontari” ha detto Draghi. “Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private”. “Questo è il terzo governo della legislatura. Il sostegno a questo governo poggia sul sacrificio e sull’entusiasmo dei giovani. oggi ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il nostro primola, ci occuperemo di chi soffre e di chi perde il lavoro“. Inizia così il discorso del presidente del Consiglio incaricato Marioinper presentare il suo governo e per chiedere la17 febbraio. Mobiliteremo per la campagna vaccinale “protezione civile, forza armate, i tanti volontari” ha detto. “Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: abbiamo ildi renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private”. “Questo è il terzo governo della legislatura. Il sostegno a questo governo pa sul sacrificio e sull’entusiasmo dei giovani....

CarloCalenda : Che brutta immagine ha dato quella parte del Senato che ha contestato il ringraziamento dovuto e generoso a Conte da parte di Draghi. - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica le comunicazioni del Presidente Mario Draghi sulle dichiarazioni programmati… - Linkiesta : Il testo del gran discorso di Mario Draghi al Senato «Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto… - MauraBracaloni : RT @Capezzone: +++Prima impressione fair and balanced (testa fredda, niente reazioni isteriche, please)+++ #Draghi così così... #Senato #fi… - mariamacina : RT @Tommasolabate: “Vaccini ovunque, in luoghi pubblici e privati”. #Draghi #Senato -