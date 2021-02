Dopo la pioggia di cenere sull'Etna riapre l'aeroporto di Catania (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - L'aeroporto di Catania torna operativo alle 9, con l'arrivo volo EasyJet proveniente da Milano Malpensa, Dopo lo stop di ieri causato dall'attività eruttiva dell'Etna, con copiosa emissione di cenere. Eseguite le operazioni di pulizia della pista andate avanti per tutta la notte con l'impiego di sei spazzatrici e di due mezzi per il supporto tecnico, oltre che di dieci unità, per rimuovere la grande quantità di cenere vulcanica dalla pista, dalla via di rullaggio, dai piazzali e da tutta la viabilità perimetrale. Il parere del vulcanologo "Questo episodio parossistico non è stato eccezionale, ce ne sono stati centinaia negli ultimi decenni, fra cui i 66 parossismi dell'anno 2000 e una cinquantina negli anni 2011-2013. Non è nemmeno stato il più intenso. Questa volta le fontane ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - L'ditorna operativo alle 9, con l'arrivo volo EasyJet proveniente da Milano Malpensa,lo stop di ieri causato dall'attività eruttiva dell', con copiosa emissione di. Eseguite le operazioni di pulizia della pista andate avanti per tutta la notte con l'impiego di sei spazzatrici e di due mezzi per il supporto tecnico, oltre che di dieci unità, per rimuovere la grande quantità divulcanica dalla pista, dalla via di rullaggio, dai piazzali e da tutta la viabilità perimetrale. Il parere del vulcanologo "Questo episodio parossistico non è stato eccezionale, ce ne sono stati centinaia negli ultimi decenni, fra cui i 66 parossismi dell'anno 2000 e una cinquantina negli anni 2011-2013. Non è nemmeno stato il più intenso. Questa volta le fontane ...

