Crotone | Vrenna conferma Stroppa | “Ho fiducia in lui | dovrà tirare fuori fame e grinta”

"Ho fiducia in Stroppa e dalle prossime partite dovrà tirare fuori alla squadra quella fame e quella grinta che a noi non possono mancare mai" Lo ha dichiarato il presidente del Crotone, Gianni Vrenna con una dichiarazione rilasciata all'Ansa al termine di un incontro con la squadra e l'allenatore Giovanni Stroppa alla ripresa degli allenamenti in vista della partita di lunedì sera contro la Juventus a Torino. "E' naturale – dice Vrenna – che risultati come quelli di domenica contro il Sassuolo o contro il Genoa lascino l'amaro in bocca, non solo per il risultato ma per come sono maturate, e che inducano a delle riflessioni della società, ma si tratta di riflessioni da fare congiuntamente con la guida ...

