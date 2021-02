Crisanti: “Chiudere in Umbria e Abruzzo, serve lockdown chirurgico” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Perché si parla di lockdown in Italia? “Credo sia dovuto ad ultima analisi Iss sulla variante inglese, che ha una capacità di trasmissibilità elevatissima: in Inghilterra sono passati da 10mila a 60mila in tre settimane. Se mi aspetto un aumento notevole dei contagiati viste queste premesse? Si, nelle prossime due o tre settimane, a meno che non si adottino misure di contenimento. Se rimangono le zone gialle e si fanno addirittura bianche e riapriamo tutto potremo tranquillamente arrivare a 30/40mila casi entro metà marzo“. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il virologo e professore all’Università di Padova Andrea Crisanti. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Perché si parla di lockdown in Italia? “Credo sia dovuto ad ultima analisi Iss sulla variante inglese, che ha una capacità di trasmissibilità elevatissima: in Inghilterra sono passati da 10mila a 60mila in tre settimane. Se mi aspetto un aumento notevole dei contagiati viste queste premesse? Si, nelle prossime due o tre settimane, a meno che non si adottino misure di contenimento. Se rimangono le zone gialle e si fanno addirittura bianche e riapriamo tutto potremo tranquillamente arrivare a 30/40mila casi entro metà marzo“. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il virologo e professore all’Università di Padova Andrea Crisanti.

