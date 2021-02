Covid, variante isolata a Napoli: ecco quando è stata identificata per la prima volta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli- La variante del virus SarsCoV2 isolata a Napoli è stata identificata per la prima volta a metà dicembre e da allora è stata individuata in 13 Paesi. Si chiama B.1.525 ed “è una variante nota”, ha detto il genetista Giuseppe Novelli, dell’Università di Roma Tor Vergata. Come la maggior parte delle varianti finora note, anche questa e’ stata generata da mutazioni del patrimonio genetico della proteina Spike, che il virus utilizza per agganciarsi alle cellule. In particolare le mutazioni riguardano la regione del genoma che corrisponde al recettore Rbd, una sorta di braccio destro molecolare della proteina Spike in quanto l’aiuta a riconoscere il recettore Ace2, la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti- Ladel virus SarsCoV2per laa metà dicembre e da allora èindividuata in 13 Paesi. Si chiama B.1.525 ed “è unanota”, ha detto il genetista Giuseppe Novelli, dell’Università di Roma Tor Vergata. Come la maggior parte delle varianti finora note, anche questa e’generata da mutazioni del patrimonio genetico della proteina Spike, che il virus utilizza per agganciarsi alle cellule. In particolare le mutazioni riguardano la regione del genoma che corrisponde al recettore Rbd, una sorta di braccio destro molecolare della proteina Spike in quanto l’aiuta a riconoscere il recettore Ace2, la ...

