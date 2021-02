Australian open: Nadal eliminato, Tsitsipas in semifinale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rafa Nadal clamorosamente eliminato ai quarti di finale degli Australian open. Lo spagnolo è stato battuto in cinque set da Stefanos Tsitsipas, quinta testa di serie del seeding, che si è imposto 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5 dopo una battaglia di oltre quattro ore. E' la seconda volta che il maiorchino si fa rimontare due set in uno Slam: l'altro precedente risale agli US open 2015 con Fabio Fognini. Per Tsitsipas si tratta della seconda semifinale a Melbourne dopo quella del 2019, quando fu battuto proprio da Nadal.Il numero 2 del mondo, cinque volte finalista in questo torneo (l`ultima nel 2019), dove ha trionfato nel 2009, vede anche sfumare il record di 21 titoli Slam. Avanti due a zero e in controllo del match, Rafa ha subito la ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rafaclamorosamenteai quarti di finale degli. Lo spagnolo è stato battuto in cinque set da Stefanos, quinta testa di serie del seeding, che si è imposto 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5 dopo una battaglia di oltre quattro ore. E' la seconda volta che il maiorchino si fa rimontare due set in uno Slam: l'altro precedente risale agli US2015 con Fabio Fognini. Persi tratta della secondaa Melbourne dopo quella del 2019, quando fu battuto proprio da.Il numero 2 del mondo, cinque volte finalista in questo torneo (l`ultima nel 2019), dove ha trionfato nel 2009, vede anche sfumare il record di 21 titoli Slam. Avanti due a zero e in controllo del match, Rafa ha subito la ...

