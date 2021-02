Aurora Ramazzotti entra nel cast de Le Iene: ecco il suo primo servizio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aurora Ramazzotti a Le Iene Sono ormai anni che Aurora Ramazzotti ha debuttato nel mondo dello spettacolo. Dopo aver condotto per ben tre edizioni la striscia quotidiana di X Factor, la figlia di Michelle Hunziker ha presentato proprio al fianco di sua madre il programma Vuoi Scommettere?, andato in onda qualche tempo fa su Canale L'articolo provIene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)a LeSono ormai anni cheha debuttato nel mondo dello spettacolo. Dopo aver condotto per ben tre edizioni la striscia quotidiana di X Factor, la figlia di Michelle Hunziker ha presentato proprio al fianco di sua madre il programma Vuoi Scommettere?, andato in onda qualche tempo fa su Canale L'articolo provda Novella 2000.

