Aggressioni e minacce sui bus | “Nell’Isola almeno 6 casi in un mese | serve sicurezza”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Seidi aggressione fisica o verbale nei confronti degli autisti di bus, in poco più di un. Lo denunciano i sindacati Fit Cisl e Filt Cgil, che definiscono “ormai improrogabile” la necessità di garantire maggiorea tutti gli operatori del settore: “Ormai si è arrivati al punto di iniziare un turno di lavoro e sperare di tornare a casa dalle proprie famiglie sani e salvi – dicono Salvatore Pasquale della Fit Cisl e Aniello Sudrio della Filt Cgil -. Non è possibile nel 2021 che i conducenti dei mezzi pubblici siano costantemente minacciati, sia psicologicamente che fisicamente. C’è bisogno di una svolta”. Portano qualche proposta. “Ad esempio – commentano – si potrebbe procedere alla chiusura del posto guida dei conducenti, in modo da rendere inaccessibile l’abitacolo e garantire ladi tutti ...

amnestyitalia : Salomé difende l'Amazzonia dagli interessi delle industrie petrolifere. Per questo riceve continuamente minacce e a… - watohal : @CleverSilence @sahouraxo Le fonti certe stanno scritte nell'elenco delle aggressioni a decine di paesi nel mondo,… - BrunaGueze : RT @ledoventinove: «Con la minaccia si facevano restituire parte dello stipendio dai lavoratori, quasi tutti di nazionalità bengalese». Mi… - Emanuele676 : RT @ledoventinove: «Con la minaccia si facevano restituire parte dello stipendio dai lavoratori, quasi tutti di nazionalità bengalese». Mi… - PornoNoblogs : RT @ledoventinove: «Con la minaccia si facevano restituire parte dello stipendio dai lavoratori, quasi tutti di nazionalità bengalese». Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressioni minacce

Antimafia Duemila

Ha raccontato anche di vari episodi difisiche, insulti epsicologiche: le gemelle le puntarono un coltello alla gola, la costrinsero a consegnare loro del denaro e la presero a ...... da Moreno Morello, finito all'ospedale, a Max Laudadio, da Rajae alle coltellate ricevute da Vittorio Brumotti, sono tanti gli inviati che hanno ricevutoe subito violente. A ...Due arresti per maltrattamenti a Torino, entrambi avvenuti venerdì scorso. Nel primo caso, gli agenti della Squadra Volante hanno ammanettato un trentacinquenne, con diversi precedenti, dopo che quest ...Dopo essere stata colpita ripetutamente con una penna, l'agente è riuscita a far arrestare l'aggressore. "Soffro di ansia ormai e per mesi ho utilizzato una grande quantità di trucco per nascondere le ...