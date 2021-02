Accoltella e uccide 17enne durante lite a Formia | fermato minorenne casertano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato haundel, residente a Casapulla, con l’accusa di aver ucciso a coltellate, ieri a(Latina), vicino al Mc Donald’s, un coetaneo; il ferimento mortale sarebbe avvenuto al termine di una. Un complice dell’aggressore è ricercato. La vittima – è emerso – è stata colpita con un fendente al collo, ed è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è decedutal’intervento chirurgico. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di, che stanno cercando di capire il movente del gesto. Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori, almeno due, si sono avvicinati a un gruppo di giovanissimi del posto che erano nei pressi del Mc Donald’s di via Vitruvio, ne è ...

Serata di sangue nel cuore di Formia, in provincia di Latina: intorno alle 19.30 di ieri, martedì 16 febbraio, un 17enne sarebbe stato accoltellato durante una rissa ed è morto poco dopo il trasporto ...