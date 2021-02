Von Der Leyen: “Ue lancerà un programma di ricerca sulle varianti Covid” (Di martedì 16 febbraio 2021) di Alessio Pisanò Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) di Alessio Pisanò

fattoquotidiano : Vaccini, von der Leyen loda l’esempio Italia: “Dosi al 4% della popolazione, mostra che la campagna in Europa ha pr… - petergomezblog : Vaccini, Ursula von der Leyen cita l’Italia come esempio positivo: “Dosi al 4% della popolazione, mostra che la cam… - bordomichele : #Ursula Von der Leyen ha citato l'Italia tra gli esempi positivi in #Europa per l'andamento delle vaccinazioni. Que… - _Fartzilla : #bastalockdown perché ci avete stracciato le gonadi: voi, il Covid, la UE, la Von der Leyden, la Merkel, Renzi, ma… - secsolforum : Ursula von der Leyen ha intenzione di dare vita al “decennio digitale dell’Europa, durante il quale l’Europa divent… -