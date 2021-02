Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Alessandra Lascia Giancarlo! (Di martedì 16 febbraio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Alessandra decide di interrompere la conoscenza con Giancarlo perché lui le ha mancato di rispetto. Intanto Maria De Filippi prova a capire quanto Maurizio sia realmente interessato a Gemma… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato nuovamente del terzo Maurizio e della sua presunta ricerca di visibilità. Si è parlato a lungo anche di Alessandra, che ha preso una drastica decisione sul suo rapporto con Giancarlo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio messo alla prova! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 16 febbraio 2021)didecide di interrompere la conoscenza con Giancarlo perché lui le ha mancato di rispetto. Intanto Maria De Filippi prova a capire quanto Maurizio sia realmente interessato a Gemma… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, si è parlato nuovamente del terzo Maurizio e della sua presunta ricerca di visibilità. Si è parlato a lungo anche di, che ha preso una drastica decisione sul suo rapporto con Giancarlo.di: Maurizio messo alla prova! La ...

