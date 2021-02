Uomini e Donne: Massimiliano e Giacomo conoscono 14 corteggiatrici (Di martedì 16 febbraio 2021) La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 16 febbraio 2021, ha visto finalmente protagonisti i due nuovi tronisti del famoso dating show di Canale 5. Massimiliano e Giacomo hanno infatti potuto conoscere ben 14 corteggiatrici che si sono accomodate in studio. Vediamo cosa è successo e come hanno reagito i due giovani ragazzi davanti a tante belle ragazze arrivate per loro. Uomini e Donne: sono 14 le corteggiatrici di Massimiliano e Giacomo Le fasi iniziali della puntata odierna di Uomini e Donne sono state dedicate al Trono Over, infatti in studio è continuato il siparietto tra Gemma, Maurizio G. e Maria. Poco dopo però l'attenzione si è spostata sul Trono Classico con ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 febbraio 2021) La puntata diandata in onda oggi, martedì 16 febbraio 2021, ha visto finalmente protagonisti i due nuovi tronisti del famoso dating show di Canale 5.hanno infatti potuto conoscere ben 14che si sono accomodate in studio. Vediamo cosa è successo e come hanno reagito i due giovani ragazzi davanti a tante belle ragazze arrivate per loro.: sono 14 lediLe fasi iniziali della puntata odierna disono state dedicate al Trono Over, infatti in studio è continuato il siparietto tra Gemma, Maurizio G. e Maria. Poco dopo però l'attenzione si è spostata sul Trono Classico con ...

chetempochefa : ' Se guardiamo i dati, gli ultimi prodotti dal Viminale, del 2020 , aumentano i femminicidi, diminuiscono il totale… - valeriafedeli : È giunto il momento di avere il coraggio di mettersi in campo per la leadership del @pdnetwork. Senza cedere a logi… - matteosalvinimi : Grazie alla Lega nasce il Ministero per le persone Disabili, sei milioni di donne e uomini, di bimbi e anziani e le… - morsmordraco : @FinallyMichele Colpevolizzi le donne anziché gli uomini che si conciano così, ci sta - alfios_potamos : RT @Se23rex: Un classico #sinistro ke banalizza, come se tt gli uomini fossero dei mostri?? #Saviano io con mio marito ci siamo divertiti 1s… -