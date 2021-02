Torino: sedicenne alla guida passa 4 volte col rosso, multa da 6000€ (Di martedì 16 febbraio 2021) Un attimo di disattenzione può causare una tragedia. Nella giornata di ieri a Torino un 16enne ha rischiato di fare e farsi del male dopo essersi messo alla guida dell'automobile di suo padre. sedicenne alla guida a Torino: i fatti Tutto è iniziato quando la famiglia (cinque persone) è uscita di casa per sbrigare alcune commissioni. La madre e il padre del 16enne sono scesi dall'auto per effettuare un acquisto e hanno lasciato in macchina – oltre al ragazzo – anche la sorella maggiore e un figlio piccolo, di cui non viene specificata l'età. Il 16enne, a quel punto, si è seduto sul lato conducente, ha acceso la macchina e ha iniziato a circolare per le vie circostanti. Qui, come detto, ha più volte rischiato di farsi del male e di arrecare danni ad ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 febbraio 2021) Un attimo di disattenzione può causare una tragedia. Nella giornata di ieri aun 16enne ha rischiato di fare e farsi del male dopo essersi messodell'automobile di suo padre.: i fatti Tutto è iniziato quando la famiglia (cinque persone) è uscita di casa per sbrigare alcune commissioni. La madre e il padre del 16enne sono scesi dall'auto per effettuare un acquisto e hanno lasciato in macchina – oltre al ragazzo – anche la sorella maggiore e un figlio piccolo, di cui non viene specificata l'età. Il 16enne, a quel punto, si è seduto sul lato conducente, ha acceso la macchina e ha iniziato a circolare per le vie circostanti. Qui, come detto, ha piùrischiato di farsi del male e di arrecare danni ad ...

