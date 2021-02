SkyVR46Day 2021 | presentazione in diretta tv con Marini | Bezzecchi e Vietti

Leggi su digital-news

(Di martedì 16 febbraio 2021) Luca(debuttante in MotoGP nelsu Ducati con Sky VR46 Avintia), Marcoe Celestino(insieme su Kalex nel Mondiale di Moto2 con lo Sky Racing Team VR46) pronti a raccontare l'attesa verso la nuova stagione, che prenderà il via il 28 marzo con due gare in Qatar: sono gli assoluti protagonisti dello SKY VR46 day in programma oggi, martedì 16...