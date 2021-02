Rosalinda e Dayane, le fan si schierano e spunta l’hashtag #ExRosmello: ecco che succede (Di martedì 16 febbraio 2021) Le fan di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, dopo le ultime prese di posizione dell’ex Adua delle fiction, hanno lanciato l’hashtag #ExRosmello, finito immediatamente in tendenza su Twitter. Proprio la modella brasiliana, ha espresso delusione per l’amica pure per la sua nomination nei confronti di Giulia Salemi. Rosalinda e Dayane, le fan si schierano e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 febbraio 2021) Le fan diCannavò eMello, dopo le ultime prese di posizione dell’ex Adua delle fiction, hanno lanciato, finito immediatamente in tendenza su Twitter. Proprio la modella brasiliana, ha espresso delusione per l’amica pure per la sua nomination nei confronti di Giulia Salemi., le fan sie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Darei la finale a Rosalinda se mollasse Giuliano Condor, Dayane e Zenga e urlasse alle telecamere 'ELETTRA CI VEDIAMO IL PRIMO MARZO' #GFVIP - GrandeFratello : Rosalinda ha la sua vita in mano, ma il suo cuore è impegnato... il consiglio dei suoi compagni? Semplice: fare ciò… - Samcro2314 : @partesipanti però ci sta che rosalinda, avendo percepito questa avversione di dayane contro la questione zenga, ab… - Sol90407448 : Comunque su Dayane e Rosalinda, così a caso: per me quella di Dayane non è nemmeno possessività. Io in lei ho sempr… - bastillesqueen : RT @illicit4ff4irs: Fatemi capire i zorzando si lamentano dopo 5 mesi di un atteggiamento di MTR e vengono crocifissi, ma Dayane che cominc… -