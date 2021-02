Rick Karsdorp: “Nazionale? Dumfries e Hateboer in evidenza da più tempo di me” (Di martedì 16 febbraio 2021) “È troppo facile parlare di Nazionale in questo momento. Non ho giocato per molto tempo e, adesso, che gioco con continuità in Serie A dovrei reclamare ad alta voce un posto con gli Oranje? Non funziona così”. Queste le parole del laterale della Roma Rick Karsdorp a proposito delle sue chance di tornare a ricevere una chiamata dalla Nazionale olandese nel prossimo futuro. Un gol e quattro assist fin qui per l’ex Feyenoord che in giallorosso ha finalmente trovato continuità: “L’ultima volta sono stati convocati Dumfries ed Hateboer che, a mio modo di vedere, si sono messi in evidenza per un periodo di tempo più lungo rispetto al mio”, ha spiegato ai microfoni di ad.nl. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “È troppo facile parlare diin questo momento. Non ho giocato per moltoe, adesso, che gioco con continuità in Serie A dovrei reclamare ad alta voce un posto con gli Oranje? Non funziona così”. Queste le parole del laterale della Romaa proposito delle sue chance di tornare a ricevere una chiamata dallaolandese nel prossimo futuro. Un gol e quattro assist fin qui per l’ex Feyenoord che in giallorosso ha finalmente trovato continuità: “L’ultima volta sono stati convocatiedche, a mio modo di vedere, si sono messi inper un periodo dipiù lungo rispetto al mio”, ha spiegato ai microfoni di ad.nl. SportFace.

