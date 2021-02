Remothered | Broken Porcelain aggiorna i giocatori con le note dell’ultima patch

(Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi il distributore indipendente Modus Games, il direttore Chris Darril di Darril Arts e gli sviluppatori di Stormind Games hanno annunciato l’arrivo di unmento importante con i dettagli dei vari miglioramenti previsti per il gioco survival horror, rilasciato nell’ottobre 2020 su PC (Steam e GOG), Nintendo Switch, PlayStation 4, e Xbox One. “Stormind Games ha lavorato sodo per rilasciare unache permetta aidi avventurarsi incosì come avevamo previsto,” ha affermato Antonio Cannata, amministratore delegato e cofondatore di Stormind Games. “Adesso il gioco è nelle migliori condizioni possibili, grazie all’aiuto della nostra community diaffezionati ...

Remothered Broken

