Parma, arrestato ex calciatore Sartor: coltivava marijuana (Di martedì 16 febbraio 2021) L’ex calciatore Luigi Sartor, 46 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza di Parma per coltivazione di marijuana, oltre 106 piante. Sono state trovate in un casolare abbandonato di Lesignano Palmia, piccola frazione della montagna parmense. L’ex giocatore di Juventus, Inter, Roma e Parma, residente nella città ducale, è stato fermato insieme a un coetaneo suo complice, Marco Mantovani, di Parma. E’ stato convalidato, dal giudice Beatrice Purita, il fermo per Sartor, per il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre Mantovani sarà sottoposto all’obbligo di firma. Il processo è stato fissato a marzo. Sartor fu uno dei nomi della vicenda Calcioscommesse partita dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) L’exLuigi, 46 anni, è statoin flagranza di reato dalla Guardia di Finanza diper coltivazione di, oltre 106 piante. Sono state trovate in un casolare abbandonato di Lesignano Palmia, piccola frazione della montagna parmense. L’ex giocatore di Juventus, Inter, Roma e, residente nella città ducale, è stato fermato insieme a un coetaneo suo complice, Marco Mantovani, di. E’ stato convalidato, dal giudice Beatrice Purita, il fermo per, per il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre Mantovani sarà sottoposto all’obbligo di firma. Il processo è stato fissato a marzo.fu uno dei nomi della vicenda Calcioscommesse partita dalla ...

