Olivia Wilde ringrazia Harry Styles per aver "permesso a una donna di stare sotto i riflettori" (Di martedì 16 febbraio 2021) Olivia Wilde ha ringraziato pubblicamente Harry Styles su Instagram per aver accettato di interpretare un ruolo secondario permettendo a una donna di stare sotto i riflettori. Olivia Wilde ha preso la parola su Instagram ringraziando Harry Styles, interprete del suo secondo lavoro da regista, Don't Worry Darling, di aver accettato un ruolo secondario permettendo a una donna di stare sotto i riflettori. "Molti attori maschi non vogliono interpretare ruoli di supporto in film con protagoniste donne" ha scritto Olivia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021)hato pubblicamentesu Instagram peraccettato di interpretare un ruolo secondario permettendo a unadiha preso la parola su Instagramndo, interprete del suo secondo lavoro da regista, Don't Worry Darling, diaccettato un ruolo secondario permettendo a unadi. "Molti attori maschi non vogliono interpretare ruoli di supporto in film con protagoniste donne" ha scritto...

Dopo settimane di indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata di Hollywood, finalmente uno dei due componenti parla ufficialmente. Ovvero l'attrice e regista Olivia Wilde, che ha condiviso su Instagram un post dedicato al fidanzato Harry Styles. L'immagine è stata scattata al termine delle riprese del suo nuovo film da regista, Don't Worry Darling

