Mattino 5 | incidente per Federica Panicucci | “So che non è bello da vedere”

"Ho avuto un incidente domestico. Ho avuto giorni migliori". La faccia è quella di sempre anche se meno sorridente: Federica Panicucci nella puntata del 16 febbraio di Mattino 5, su Canale 5, ha mostrato le mani entrambe con le dita fasciate. La conduttrice non ha spiegato di cosa si sia trattato ma ha aggiunto: "Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno, so che non è bello da vedere". A dire la verità, Panicucci è apparsa come sempre impeccabile sia nello stile che nella conduzione.

