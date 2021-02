Lockdown totale, Vaia: «Non serve. No all’utilizzo delle varianti come ‘clava politica’» (Di martedì 16 febbraio 2021) Lockdown totale, Vaia dello Spallanzani contrario – Martedì 16 febbraio 2021. La variante inglese Covid divide i virologi. Mentre il Comitato tecnico scientifico (Cts) e alcuni esperti, come Andrea Crisanti, il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, e la Fondazione Gimbe, chiedono nuovi chiusure totali per contenere i nuovi casi di Coronavirus; non sono pochi a favore di misure meno stringenti. Tra questi Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco, che al giornale online “Open” hanno detto di preferire la suddivisione dell’Italia in colori, come previsto dall’attuale dpcm, che scadrà il prossimo 5 marzo. Per Pregliasco le chiusure prolungate avrebbero dei pericolosi effetti sociali sulla popolazione. Al fronte del no si sono aggiunti in queste ore anche Pierluigi Lopalco, Francesco ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 febbraio 2021)dello Spallanzani contrario – Martedì 16 febbraio 2021. La variante inglese Covid divide i virologi. Mentre il Comitato tecnico scientifico (Cts) e alcuni esperti,Andrea Crisanti, il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, e la Fondazione Gimbe, chiedono nuovi chiusure totali per contenere i nuovi casi di Coronavirus; non sono pochi a favore di misure meno stringenti. Tra questi Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco, che al giornale online “Open” hanno detto di preferire la suddivisione dell’Italia in colori,previsto dall’attuale dpcm, che scadrà il prossimo 5 marzo. Per Pregliasco le chiusure prolungate avrebbero dei pericolosi effetti sociali sulla popolazione. Al fronte del no si sono aggiunti in queste ore anche Pierluigi Lopalco, Francesco ...

