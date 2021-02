La rivolta delle donne Pd fa tremare Zingaretti. Il segretario sotto processo. Ma per colpirlo ormai ogni scusa è buona (Di martedì 16 febbraio 2021) Pd alle prese con una rivolta delle donne. Neppure una di loro è stata scelta come ministro da Mario Draghi e le esponenti dem non ci stanno all’ennesimo passo indietro sul già delicato fronte della parità. Una battaglia che vede in prima fila la senatrice Monica Cirinnà: “donne del Pd, ora basta: sfondiamo le porte che altrimenti resteranno chiuse”. Con tanto di attacco diretto al partito e di conseguenza al segretario Nicola Zingaretti: “La mia sfida sta in una domanda, nella formazione di questo governo difficile, fatto di equilibri tra pluralità diversissime, il Pd ha inteso garantire, nella formazione della delegazione, gli equilibri interni tra correnti?”. Sulla stessa linea l’ex ministro Valeria Fedeli, secondo la quale l’assenza di donne dem nella squadra di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Pd alle prese con una. Neppure una di loro è stata scelta come ministro da Mario Draghi e le esponenti dem non ci stanno all’ennesimo passo indietro sul già delicato fronte della parità. Una battaglia che vede in prima fila la senatrice Monica Cirinnà: “del Pd, ora basta: sfondiamo le porte che altrimenti resteranno chiuse”. Con tanto di attacco diretto al partito e di conseguenza alNicola: “La mia sfida sta in una domanda, nella formazione di questo governo difficile, fatto di equilibri tra pluralità diversissime, il Pd ha inteso garantire, nella formazione della delegazione, gli equilibri interni tra correnti?”. Sulla stessa linea l’ex ministro Valeria Fedeli, secondo la quale l’assenza didem nella squadra di ...

clikservernet : La rivolta delle donne Pd fa tremare Zingaretti. Il segretario sotto processo. Ma per colpirlo ormai ogni scusa è b… - Noovyis : (La rivolta delle donne Pd fa tremare Zingaretti. Il segretario sotto processo. Ma per colpirlo ormai ogni scusa è… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Nonostante gli appelli alla parità di genere e le dichiarazioni di intenti contenute nello statuto, nel #Pd ha prevalso… - MonicaTiberi : RT @DomaniGiornale: Nonostante gli appelli alla parità di genere e le dichiarazioni di intenti contenute nello statuto, nel #Pd ha prevalso… - Dea_delle_arti : RT @Annamar56834309: Grazie a tutti per gli auguri.. Grazie per aver reso speciale un giorno speciale. La mia gratitudine è sempre rivolta… -