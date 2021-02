Il Tar blocca l’integrazione tra A2A e AEB: “Una società per metà privata non può acquistare le azioni di una pubblica senza bando” (Di martedì 16 febbraio 2021) Il matrimonio da 450 milioni di euro tra A2A e AEB è illegittimo. Il Tar della Lombardia ha infatti annullato la delibera con cui ad aprile 2020 il Comune di Seregno, principale azionista della multiutility brianzola AEB, aveva dato il via all’integrazione societaria senza passare da nessun bando pubblico per la cessione delle azioni. Invece, secondo i giudici amministrativi, avrebbe dovuto farlo, dal momento che l’operazione ha fatto entrare nel capitale di AEB (totalmente pubblica) una società, A2A, per metà proprietà dei Comuni di Milano e Brescia, ma per l’altra metà posseduta da soci e investitori privati. Il Tar ribadisce così la linea con cui lo scorso giugno aveva sospeso in via cautelare il processo di integrazione. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Il matrimonio da 450 milioni di euro tra A2A e AEB è illegittimo. Il Tar della Lombardia ha infatti annullato la delibera con cui ad aprile 2020 il Comune di Seregno, principalesta della multiutility brianzola AEB, aveva dato il via alsocietariapassare da nessunpubblico per la cessione delle. Invece, secondo i giudici amministrativi, avrebbe dovuto farlo, dal momento che l’operazione ha fatto entrare nel capitale di AEB (totalmente) una, A2A, perproprietà dei Comuni di Milano e Brescia, ma per l’altraposseduta da soci e investitori privati. Il Tar ribadisce così la linea con cui lo scorso giugno aveva sospeso in via cautelare il processo di integrazione. La ...

