Governo | Pinotti | ' no ai distinguo nella maggioranza | bene intergruppo'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo guardare al momento e alle aspettative con cui nasce questo Governo. Stiamo vivendo giornate drammatiche, lo stop che si è dovuto dare agli impianti da sci, per fare l'ultimo esempio, sta portando alla disperazione intere categorie economiche. Così la senatrice del Pd Roberta Pinotti ai microfoni di Radio Immagina, la webradio dem. "Purtroppo stanno aumentando i contagi, dunque siamo di fronte a un'attualità che necessità di un Governo che vada speditissimo sul piano vaccinale, che dia sostegno alle attività economiche che soffrono più di altre, e che poi imposti l'Italia del futuro. Se si comincia con i distinguo, questo indebolisce l'azione e la credibilità del Governo. Dunque io spero che quelli a cui abbiamo assistito siano gli strascichi della fase precedente ...

