Governabilità ad ogni costo e sinistra vittima-carnefice (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Esauritasi la martellante narrazione agiografica sulle virtù e i miracoli del Presidente Draghi propinataci dal coro mediatico di queste settimane, ecco ora la grande stampa osannare il capolavoro di equilibrio e gli accorti dosaggi sperimentati dal neonominato Presidente del Consiglio nella composizione del suo governo. Un ulteriore rincaro di lodi tessute alle virtù carismatiche del nuovo capo del governo al quale un Parlamento allo sbando e senza competenze avrebbe finalmente deciso di arrendersi. Un racconto che sconcerta soprattutto per il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Esauritasi la martellante narrazione agiografica sulle virtù e i miracoli del Presidente Draghi propinataci dal coro mediatico di queste settimane, ecco ora la grande stampa osannare il capolavoro di equilibrio e gli accorti dosaggi sperimentati dal neonominato Presidente del Consiglio nella composizione del suo governo. Un ulteriore rincaro di lodi tessute alle virtù carismatiche del nuovo capo del governo al quale un Parlamento allo sbando e senza competenze avrebbe finalmente deciso di arrendersi. Un racconto che sconcerta soprattutto per il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Luigi_Ragone : non avremo le riforme che attendiamo (brunetta, orlando per esempio). Qualche speranza per la giustizia. Ad ogni m… -

Ultime Notizie dalla rete : Governabilità ogni La ripresa passa (solo) attraverso le riforme

Accade, infatti, che ad ogni sondaggio indicativo della presunta mutazione degli umori popolari, ... Tali atteggiamenti sono un vulnus alla stabilità politica e alla governabilità e collidono con la ...

La pandemia spegne la secessione. Le elezioni catalane sono solo un regalo all'estrema destra

... pensare di diventare una nazione indipendente mentre i cittadini della Catalogna muoiono ogni ...che sarà necessario stringere patti e accordi tra due o più partiti per garantire la governabilità: non ...

Governabilità ad ogni costo e sinistra vittima-carnefice | il manifesto Il Manifesto Accade, infatti, che adsondaggio indicativo della presunta mutazione degli umori popolari, ... Tali atteggiamenti sono un vulnus alla stabilità politica e allae collidono con la ...... pensare di diventare una nazione indipendente mentre i cittadini della Catalogna muoiono...che sarà necessario stringere patti e accordi tra due o più partiti per garantire la: non ...