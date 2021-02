Germania | indice Zew cresce più del previsto a febbraio

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) –più del, nel mese di, l’ZEW tedesco, che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L’ZEW, indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, è aumentato a 71,2 punti dai 61,8 di gennaio. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è superiore alle attese degli analisti che stimavano una discesa fino a 59,6 punti. Peggiorano leggermente le aspettative sulle condizioni attuali, a -67,2 punti da -66,4. In questo caso il dato di poco peggiore del consensus (-66,2 punti). “Gli esperti dei mercati finanziari sono ottimisti riguardo al futuro – ha commentato il presidente della ZEW, il professor Achim Wambach – Sono fiduciosi che l’economia tedesca tornerà sulla via della crescita ...

classcnbc : #GERMANIA: CRESCE LA FIDUCIA Paura per le varianti e #lockdown prolungato fino al 7 marzo non fermano la fiducia s… - Andreacocco87 : RT @EnricoMalverti: #Germania: Indice #ZEW febbraio a +71,2 punti da +61,8punti (atteso +59,6 punti) #trading #economia #16febbraio - JohnHard3 : RT @moneypuntoit: ?? Germania: indice Zew su condizioni economiche peggiora ?? - EnricoMalverti : #Germania: Indice #ZEW febbraio a +71,2 punti da +61,8punti (atteso +59,6 punti) #trading #economia #16febbraio - moneypuntoit : ?? Germania: indice Zew su condizioni economiche peggiora ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Germania indice

Cresce più del previsto , nel mese di febbraio, l'i ndice ZEW tedesco , che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L'ZEW, indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, è aumentato a 71,2 punti dai 61,8 di gennaio. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è ...La fiducia degli investitori inmigliora ancora. L'Zew sulle aspettative per il mese di febbraio si è, infatti, attestato a 71,2 contro i 61,8 punti di gennaio, facendo meglio delle attese del mercato pari a 59,6 ...L'indice Zew relativo alle attese economiche in Germania si e' attestato a 71,2 punti a febbraio rispetto ai 61,8 di gennaio, superando le attese del consenso degli economisti che si aspettavano invec ...Il pilastro del piano di investimenti di 1,5 miliardi di Microsoft in tecnologie e formazione. I settori chiave, dalla sanità al Made in Italy fino all’energia e alle infrastrutture. I progetti per ra ...