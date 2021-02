Festa di 18 anni in un ristorante: multe agli invitati e chiusura dell’attività (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA Torrecuso, i Carabinieri della Stazione di Paupisi, competenti per quel centro, nell’ambito del rispetto delle norme emergenziali per il distanziamento sociale e del contenimento del contagio, sono intervenuti nella serata di ieri presso un ristorante, dove era stata organizzata una Festa di compleanno di 18 anni. Gli invitati hanno tentato il fuggi fuggi generale appena hanno visto i militari che, nonostante i numerosi ospiti, sono riusciti a bloccare e identificare a 4 avventori ai quali hanno contestato le previste sanzioni amministrative. Inoltre il personale dell’Arma ha sanzionato il titolare del ristorante che aveva permesso lo svolgimento della Festa, con l’applicazione accessoria della proposta per la chiusura dell’esercizio di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA Torrecuso, i Carabinieri della Stazione di Paupisi, competenti per quel centro, nell’ambito del rispetto delle norme emergenziali per il distanziamento sociale e del contenimento del contagio, sono intervenuti nella serata di ieri presso un, dove era stata organizzata unadi compleanno di 18. Glihanno tentato il fuggi fuggi generale appena hanno visto i militari che, nonostante i numerosi ospiti, sono riusciti a bloccare e identificare a 4 avventori ai quali hanno contestato le previste sanzioni amministrative. Inoltre il personale dell’Arma ha sanzionato il titolare delche aveva permesso lo svolgimento della, con l’applicazione accessoria della proposta per ladell’esercizio di ...

