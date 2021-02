Daydreamer – le ali del sogno, trame e spoiler 22 – 26 febbraio 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) Siamo ormai giunti alle anticipazioni di Daydreamer – le ali del sogno, relative alla settimana dal 22 al 26 febbraio 2021. Intanto riepilogheremo, dove serve, le trame degli episodi già trasmessi. Che ci dobbiamo attendere? Daydreamer – le ali del sogno, puntate settimanali: una sorpresa per Sanem Sanem tornerà alla Tenuta, dopo avere presentato il suo libro. Muzaffer e Ceycey, durante la gioiosa serata, le comunicheranno di avere usato i suoi soldi per ottenere i diritti del marchio Fikri Harika. Deren verrà chiamata e, con indescrivibile stupore apprenderà che i proprietari dell’agenzia sono cambiati. Aziz spiegherà a Remide il motivo per cui l’agenzia è stata venduta e insieme si dirigeranno verso la tenuta. Scopriranno che Sanem è diventata la ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Siamo ormai giunti alle anticipazioni di– le ali del, relative alla settimana dal 22 al 26. Intanto riepilogheremo, dove serve, ledegli episodi già trasmessi. Che ci dobbiamo attendere?– le ali del, puntate settimanali: una sorpresa per Sanem Sanem tornerà alla Tenuta, dopo avere presentato il suo libro. Muzaffer e Ceycey, durante la gioiosa serata, le comunicheranno di avere usato i suoi soldi per ottenere i diritti del marchio Fikri Harika. Deren verrà chiamata e, con indescrivibile stupore apprenderà che i proprietari dell’agenzia sono cambiati. Aziz spiegherà a Remide il motivo per cui l’agenzia è stata venduta e insieme si dirigeranno verso la tenuta. Scopriranno che Sanem è diventata la ...

