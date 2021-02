Dal gelo all’impennata termica fino al tepore. Febbraio di sbalzi estremi (Di martedì 16 febbraio 2021) L’irruzione gelida dai Balcani si sta attenuando, ma lascia in eredità tanta aria fredda che si è depositata nei bassi strati. Le temperature minime della scorsa notte sono state ancora molto rigide, diffusamente sottozero in Val Padana e su gran parte delle zone interne del Centro-Sud. Cambia tutto nei prossimi giorniIl grande freddo è come detto agli sgoccioli, con addolcimento termico che inizia a manifestarsi nelle ore diurne. Le temperature massime sono infatti in deciso rialzo anche grazie al generoso soleggiamento e all’indebolimento generale dei venti freddi da nord/est. Nella fase centrale della settimana anche i valori minimi subiranno un deciso aumento, specie nelle aree interessate da nuvolosità, quindi al Nord e sui versanti tirrenici. Il rialzo termico si avvertirà particolarmente rilevante in montagna, con temperature che passeranno rapidamente verso valori sopra ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) L’irruzione gelida dai Balcani si sta attenuando, ma lascia in eredità tanta aria fredda che si è depositata nei bassi strati. Le temperature minime della scorsa notte sono state ancora molto rigide, diffusamente sottozero in Val Padana e su gran parte delle zone interne del Centro-Sud. Cambia tutto nei prossimi giorniIl grande freddo è come detto agli sgoccioli, con addolcimento termico che inizia a manifestarsi nelle ore diurne. Le temperature massime sono infatti in deciso rialzo anche grazie al generoso soleggiamento e all’indebolimento generale dei venti freddi da nord/est. Nella fase centrale della settimana anche i valori minimi subiranno un deciso aumento, specie nelle aree interessate da nuvolosità, quindi al Nord e sui versanti tirrenici. Il rialzo termico si avvertirà particolarmente rilevante in montagna, con temperature che passeranno rapidamente verso valori sopra ...

