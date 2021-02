Champions League in chiaro | ecco tutte le partite che trasmetterà Mediaset

(Di martedì 16 febbraio 2021) Laentra nel vivo. Da martedì 16 febbraio comincia la fase ad eliminazione diretta: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali per arrivare alla finalissima di Istanbul programmata il 29 di maggio. Ma quali sono leche verranno trasmesse in? I diritti sono diche farà vedere una partita a settimana su Canale 5: si comincia con il big match tra Barcellona e Psg, ma non mancheranno anche ledelle italiane.di seguitolepreviste. IL PALINSESTO E LA PROGRAMMAZIONE DIMartedì 16 febbraio – Barcellona-Psg (andata ottavi di finale) Martedì 23 febbraio – Lazio-Bayern Monaco (andata ottavi di finale) Martedì 9 marzo – Juventus-Porto (ritorno ...

Il futuro di Zizou dipende anche dal cammino in Europa , dove il Real è atteso dalla sfida dicontro l' Atalanta , in programma per il 24 febbraio alle 21. Nel futuro di Zidane, ...Ci siamo. Ora non si scherza più. Dopo i gironi e la lunga pausa invernale riparte la. È la fase ad eliminazione diretta, quella in cui ogni minimo errore può costare carissimo. Oltre ai valori tecnici conteranno lo stato di forma e le assenze, fattori che nell'arco di ...La Juventus nelle prossime partite è pronta ad accogliere di nuovo in squadra Paulo Dybala. La punta argentina potrebbe essere decisiva in questa seconda parte della stagione, nella quale la squadra b ...I pronostici di martedì 16 febbraio, torna la Champions League si giocano anche i campionati di Championship, League One e League Two.