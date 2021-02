Call of Duty: Modern Warfare su PS5, una volta disinstallato, non si riesce più a reinstallare? (Di martedì 16 febbraio 2021) A quanto pare, disinstallare Call of Duty: Modern Warfare su PS5 può scatenare un bug molto fastidioso, che compromette una futura reinstallazione. A scoprirlo, un utente PlayStation 5 del gioco, che ha condiviso il problema su Reddit. "Se cancellate Call of Duty: Modern Warfare 2019 dalla PS5 senza prima disinstallare manualmente tutti i data pack in-game, non sarete in grado di riscaricarli, se reinstallerete il gioco" recita difatti il titolo del post, descrivendo in sunto il problema. L'utente puzzled-soup, che ha fatto partire il thread, non è l'unico ad aver incontrato il problema, stando ai commenti al post. Aveva cancellato il gioco dall'hard disk della console tramite una classica disinstallazione a causa di alcuni problemi col gioco, ma una ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) A quanto pare, disinstallareofsu PS5 può scatenare un bug molto fastidioso, che compromette una futura reinstallazione. A scoprirlo, un utente PlayStation 5 del gioco, che ha condiviso il problema su Reddit. "Se cancellateof2019 dalla PS5 senza prima disinstallare manualmente tutti i data pack in-game, non sarete in grado di riscaricarli, se reinstallerete il gioco" recita difatti il titolo del post, descrivendo in sunto il problema. L'utente puzzled-soup, che ha fatto partire il thread, non è l'unico ad aver incontrato il problema, stando ai commenti al post. Aveva cancellato il gioco dall'hard disk della console tramite una classica disinstallazione a causa di alcuni problemi col gioco, ma una ...

