Braconaro Cts | “I tanti infortuni a causa dei tanti impegni Un database aiuterebbe

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il prof. Francesco, membro del CTS, ha parlato a radio Kiss Kiss Napoli della situazione deimuscolari di alcune squadre tra cui9 il Napoli “Il Napoli, la Juve e l’Atalanta hanno disputato più partite rispetto alle altre squadre e questo non permette un recupero fisico e di allenarsi in maniera corretta come vorrebbero gli allenatori e i preparatori atletici. Tutto questo provoca un’impennata deglidi tipo muscolare. La regola dei cinque cambi aiuta? “Si ha favorito un po’, ma dipende da club a club, alcuni hanno una rosa più ampia e possono far ruotare meglio gli atleti. Molti dicono che ci può essere uno sfalsamento a favore delle grandi squadre, ma anche nei club con rose imporabbiamo un incremento degli ...