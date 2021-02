Verona-Parma 2-1 | Lasagna | “Tre punti pesanti dopo due sconfitte di fila”

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Abbiamo fatto una grande rimonta, è venuto fuori un grande spirito di squadra. Siamo contenti di questi treduedi, ci tenevamo tanto”. Così l’attaccante del, Kevin, a margine della vittoria per 2-1 ai danni del. “Avevamo tante assenze ed è bello che sia venuto fuori lo spirito di squadra – ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport -. Quando mi sbloccherò? Il gol arriverà, mi sto allenando tanto. Cambiando squadra ci vuole qualche settimana per entrare perfettamente negli schemi del mister. Ma il gol arriverà”. SportFace.

MasterblogBo : VERONA (ITALPRESS) - L'Hellas torna a vincere, il Parma sprofonda sempre più nella crisi. Dopo tre sconfitte nelle… - TuttoHellasVer1 : Verona-Parma, D'Aversa: 'Giochiamo con troppa paura' - AmegidAbd : Diretta Verona-Parma 2-1: Barak ribalta il risultato per l'Hellas - sportli26181512 : Verona, Juric esulta: 'Siamo tornati quelli giusti. E Lasagna mi ricorda Milito': Verona, Juric esulta: 'Siamo torn… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Il Verona torna a vincere, battuto il Parma 2-1 - -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Parma

Commenta per primo Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Veron a, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il: 'Lasagna doveva giocare a prescindere dall'infortunio di Kalinic. Ha ampissimi margini di miglioramento. Il campo era brutto e gli è saltata la palla male ma poteva fare gol. E' venuto con una ......da corner deviato da Barak per quel 2 - 1 che incarna il gol numero 1.000 deltra i grandi. Peggior attacco del torneo (ottima figura del giovane Lovato su Karamoh e Gervinho), ilbolla ...Sulla sconfitta col Verona "Era importante un risultato positivo. Eravamo partiti bene, poi la posizione di classifica non ci fa interpretare bene le gare. Il primo gol ce lo siam ...Il parmigiano è intervenuto sulla traiettoria del tiro mandando la palla alle spalle del compagno Sepe Quello che possiamo dire, superato l'intervallo di Verona-Parma, è che il gol del pareggio dell'H ...