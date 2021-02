Scoperta archeologia in Egitto | il birrificio più antico al mondo

ilovebirra : RT @Ticinonline: Dagli scavi...la birra #egitto #antico #birrificio #birra #anticoegitto #abydos #fabbrica #antichità #scoperta #a… - birraBUZZ : RT @Ticinonline: Dagli scavi...la birra #egitto #antico #birrificio #birra #anticoegitto #abydos #fabbrica #antichità #scoperta #a… - Ticinonline : Dagli scavi...la birra #egitto #antico #birrificio #birra #anticoegitto #abydos #fabbrica #antichità… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta archeologia

We Wealth

Scoperto un birrificio dell'epoca dei faraoni in Egitto , potrebbe essere il più antico del mondo. Un team di egiziani e statunitensi lo ha portato alla luce nel sito di Abydos, nel deserto, a 450 km ...Il professor Rafael Hidalgo Prieto dell'ateneo spagnolo, ha illustrato lasensazionale nel corso del webinar 'Villa Adriana. Il potere dell'architettura: un'olistica per il terzo ...Il Cairo, 15 febbraio 2021 - Che la birra fosse una delle bevande più antiche del mondo, lo si sapeva già da tempo. Ora una recente scoperta archeologica in Egitto svela che la produzione non era solo ...Archeologi americani ed egiziani hanno scoperto quello che potrebbe essere il più antico birrificio di cui si conosca l'esistenza e uno dei maggiori siti archeologici in Egitto al momento noti. Lo scr ...