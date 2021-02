NCIS 17 torna su Rai2 con la rediviva Ziva David e 3 episodi a sera | da lunedì 15 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021)17suin replica con 3, da15, per riproporre l’ultima stagione della serie prima dell’arrivo dei nuovi, in onda da aprile. La stagione già trasmessa lo scorso anno inizia con dueinteramente dedicati al ritorno di17 si apre con l’apparizione dell’ex pupilla di Gibbs, che lo aveva sorpreso nel suo seminterrato nel finale della sedicesima stagione. Data per morta in Israele, in realtàè ancora viva e si era nascosta fingendo la propria morte, rinunciando a crescere la piccola Tali ora affidata al padre Tony DiNozzo, perché minacciata di morte da una cellula terroristica. I ...