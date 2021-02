Milano-Meda, verifica dei ponti, chiusure notturne per tutta la settimana (Di lunedì 15 febbraio 2021) Proseguono per tutta la settimana le attività di indagine integrative, già avviate nei giorni scorsi, su 4 ponti della superstrada Milano – Meda. Si tratta di cantieri notturni che comporteranno la chiusura parziale della superstrada. Si tratta del P2 in viale Brianza Varedo, P4 (via Pastrengo, Varedo), P5 (via Monte tre croci, Varedo), P6 (via td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 15 febbraio 2021) Proseguono perlale attività di indagine integrative, già avviate nei giorni scorsi, su 4della superstrada. Si tratta di cantieri notturni che comporteranno la chiusura parziale della superstrada. Si tratta del P2 in viale Brianza Varedo, P4 (via Pastrengo, Varedo), P5 (via Monte tre croci, Varedo), P6 (via td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Milano-Meda, verifica dei ponti, chiusure notturne per tutta la settimana - VAIstradeanas : 09:41 #A52 Traffico da Svincolo Sp44 Milano-Meda: Lentate-Bruzzano a Svincolo SP9 Vecchia Valsassina.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:38 #A52 Traffico da Svincolo SP9 Vecchia Valsassina a Svincolo Sp44 Milano-Meda: Lentate-Bruzzano.Velocità:5Km/h - GiulianaFabris : @Leleprox Me lo ricordo quel giorno, abitavo a Cormano in quegli anni, e ricordo la preoccupazione e la paura che… - Marnoli1 : Dai un po' di risate ieri mi arriva una signora per modo di dire e mi chiede in farmacia ovviamente ho bisogno per… -