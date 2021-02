Michielin e Fedez “Insieme a Sanremo per sancire la nostra amicizia” (Di lunedì 15 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Al primo Sanremo avevo 20 anni e l'ho vissuto come un campeggio: quest'anno è un'esperienza nuova”.E' la riflessione di Francesca Michielin che, dopo “Nessun grado di separazione” presentata nel 2016, torna quest'anno al festival di Sanremo con “Chiamami per nome” in coppia con Fedez.“Sono agitata per i preparativi ma felice di tornare a Sanremo con Federico – sottolinea- Ci siamo ritrovati virtualmente lo scorso anno e, dopo l'emozione, abbiamo deciso di tornare a lavorare assieme”.Francesca Michielin e Fedez parteciperanno alla 71° edizione del Festival di Sanremo in gara nella categoria campioni.“E' tutto abbastanza nuovo per me, una ritualità in questa grande tradizione – racconta Fedez – Ci siamo ritrovati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Al primoavevo 20 anni e l'ho vissuto come un campeggio: quest'anno è un'esperienza nuova”.E' la riflessione di Francescache, dopo “Nessun grado di separazione” presentata nel 2016, torna quest'anno al festival dicon “Chiamami per nome” in coppia con.“Sono agitata per i preparativi ma felice di tornare acon Federico – sottolinea- Ci siamo ritrovati virtualmente lo scorso anno e, dopo l'emozione, abbiamo deciso di tornare a lavorare assieme”.Francescaparteciperanno alla 71° edizione del Festival diin gara nella categoria campioni.“E' tutto abbastanza nuovo per me, una ritualità in questa grande tradizione – racconta– Ci siamo ritrovati ...

