Maria Teresa Ruta torna a parlare dopo l’addio al GF Vip: “Sono scioccata, così è troppo…” (VIDEO) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta torna a parlare dopo l’eliminazione dal GF Vip 5 Venerdì scorso il pubblico del Grande Fratello Vip e gli stessi gieffini Sono rimasti sconvolti dell’eliminazione a sorpresa di Maria Teresa Ruta. A distanza di qualche giorno dall’addio al reality show di Canale 5, tutti sentono la sua mancanza. Infatti, la madre di Guenda Goria nel bene e nel male quella che animava le giornate con i suoi modi di fare e il suo essere disponibile con gli altri. Come era prevedibile, una volta tornata alla vita di tutti i giorni la giornalista è rientrata in possesso del suo cellulare e sta cercando di rispondere a tutti i suoi fan. Nelle ultime ore, attraverso delle Stories, l’ex ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 febbraio 2021)l’eliminazione dal GF Vip 5 Venerdì scorso il pubblico del Grande Fratello Vip e gli stessi gieffinirimasti sconvolti dell’eliminazione a sorpresa di. A distanza di qualche giorno dalal reality show di Canale 5, tutti sentono la sua mancanza. Infatti, la madre di Guenda Goria nel bene e nel male quella che animava le giornate con i suoi modi di fare e il suo essere disponibile con gli altri. Come era prevedibile, una voltata alla vita di tutti i giorni la giornalista è rientrata in possesso del suo cellulare e sta cercando di rispondere a tutti i suoi fan. Nelle ultime ore, attraverso delle Stories, l’ex ...

