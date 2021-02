L’ultradestra che utilizza i videogiochi per reclutare i minori

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’estremismo non attinge solamente dai social. Con la pandemia, infatti, è stato segnalato un forte aumento dell’utilizzo deitra i più giovani, connessi non solo su Facebook, Instagram e le altre chat. E questo ha comportato anche la crescita di alcuni fenomeni che si sono tramutati in fatti di cronaca. Si parte dai videogame online per cercare di arruolare le nuove generazioni. Da titoli come Call of Duty, molto noto in tutti il mondo, alla piattaforma Roblox: da lì parte il nuovo reclutamento delinternazionale. LEGGI ANCHE > Terrorismo, arrestato 22enne per propaganda suprematista: incitava a violenza su donne Le ultime storie di reclutamento dei giovanissimi estremisti arrivano dalla Gran Bretagna. Come racconta il The Guardian in un suo reportage, nell’ultimo anno sono state identificate e bloccate diverse cellule di ...