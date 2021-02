Lockdown totale, Vaia (Spallanzani): “Non serve, occorrono misure chirurgiche” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, boccia l’idea di un nuovo Lockdown totale: “Non serve, ma occorrono chiusure chirurgiche”, ha detto a RaiNews24. Il parere Vaia si scontra con quello espresso da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che invoca una chiusura totale per tornare presto alla normalità. “Il nostro laboratorio sta lavorando sulle varianti di Sars-CoV-2 che sono un problema che deve destare attenzione, ma non panico. Siamo contrari che si creino delle psicosi di massa”, ha spiegato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma. “A settembre – continua – la variante spagnola ha determinato un aumento dei contagi nelle fasce giovanili e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesco, direttore sanitario dell’Inmidi Roma, boccia l’idea di un nuovo: “Non, machiusure”, ha detto a RaiNews24. Il pareresi scontra con quello espresso da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che invoca una chiusuraper tornare presto alla normalità. “Il nostro laboratorio sta lavorando sulle varianti di Sars-CoV-2 che sono un problema che deve destare attenzione, ma non panico. Siamo contrari che si creino delle psicosi di massa”, ha spiegato il direttore sanitario dell’Inmidi Roma. “A settembre – continua – la variante spagnola ha determinato un aumento dei contagi nelle fasce giovanili e ...

