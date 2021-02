In Premier non sopportano più la Var: “Ha distrutto il calcio” (Di lunedì 15 febbraio 2021) In Inghilterra la Var non se l’è mai passata bene. L’hanno presa malissimo fin dall’inizio. Ma a ondate vien fuori la protesta. Ora siamo quasi all’onda perfetta: quasi tutti gli allenatori di Premier non la sopportano più. L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dice che “qualcuno deve essersi addormentato nell’ufficio del Var” dopo il rigore non concesso a Harry Maguire contro il West Bromwich Albion. Maguire dice che è colpa di Klopp, che qualche settimana fa aveva accusato gli arbitri di assegnare troppi rigori allo United. “Da quando altre persone di altre squadre hanno parlato di noi, arbitri o Var non ci hanno più fischiato nulla. Al momento stiamo giocando senza di loro, dobbiamo assicurarci di non lasciare la partita nelle mani dell’arbitro o del Var”. Klopp aveva notato il “record incredibile” di ricordi assegnati allo United ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) In Inghilterra la Var non se l’è mai passata bene. L’hanno presa malissimo fin dall’inizio. Ma a ondate vien fuori la protesta. Ora siamo quasi all’onda perfetta: quasi tutti gli allenatori dinon lapiù. L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dice che “qualcuno deve essersi addormentato nell’ufficio del Var” dopo il rigore non concesso a Harry Maguire contro il West Bromwich Albion. Maguire dice che è colpa di Klopp, che qualche settimana fa aveva accusato gli arbitri di assegnare troppi rigori allo United. “Da quando altre persone di altre squadre hanno parlato di noi, arbitri o Var non ci hanno più fischiato nulla. Al momento stiamo giocando senza di loro, dobbiamo assicurarci di non lasciare la partita nelle mani dell’arbitro o del Var”. Klopp aveva notato il “record incredibile” di ricordi assegnati allo United ...

Giorgiolaporta : Ad agosto #GiuseppeConte e 6 ministri sono stati indagati. Hanno scritto su atti ufficiali di #PalazzoChigi che l'i… - Giorgiolaporta : Questa rassegna la dedico a tutti i fan sfegatati di #GiuseppeConte che oggi hanno twittato cose del tipo 'Non si e… - Simo_Ventura : Se non l’avesse capito , prima di parlare alla stampa , il professore deve interfacciarsi con Premier e Ministro . Basta #Ricciardi - GerosaRoberto : NIENTE #TWITTER SIAMO ITALIANI ???? Non solo il premier Draghi: sono diversi i ministri assenti su Twitter, a differ… - qui_finanza : Italia pronta ad avere un fondo sovrano sul modello Norvegia? Il nuovo Premier Mario Draghi potrebbe essere il regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier non Catalogna: rivincono gli indipendentisti anche con 3 liste separate

Il Partito socialista catalano (Psc), affiliato al Psoe del premier spagnolo Pedro Sanchez che come ... Ma non basterà ad ottenere la guida della ricca Catalogna. Hanno ottenuto 33 seggi anche gli ...

Rocco Casalino, sviolinata a Giuseppe Conte: "Una macchina da guerra, dovevano fargli una statua"

L'uscita di Giuseppe Conte da Palazzo Chigi verrà ricordata non solo per gli applausi da parte dei dipendenti della Presidenza del Consiglio ma anche per le ...il giornalista riferendosi all'ex premier ...

Premier League: il Manchester United non va oltre il pareggio, City in fuga. Scivolone Everton la Repubblica Governo, Casalino ‘spoilera’ Conte: “Ecco cosa farà”

Il suo mandato a Palazzo Chigi come portavoce del Governo si è concluso con l'addio di Conte. Rocco Casalino parla dell'ex Premier e lancia la "bomba".

Salvini si fida del premier ma non dei vecchi ministri

Draghi ha detto che i confini italiani sono confini europei, non era un capriccio di Salvini E ancora: «Io rispetto le scelte del presidente Draghi, non chiederò la sostituzione di nessuno, ma spero c ...

Il Partito socialista catalano (Psc), affiliato al Psoe delspagnolo Pedro Sanchez che come ... Mabasterà ad ottenere la guida della ricca Catalogna. Hanno ottenuto 33 seggi anche gli ...L'uscita di Giuseppe Conte da Palazzo Chigi verrà ricordatasolo per gli applausi da parte dei dipendenti della Presidenza del Consiglio ma anche per le ...il giornalista riferendosi all'ex...Il suo mandato a Palazzo Chigi come portavoce del Governo si è concluso con l'addio di Conte. Rocco Casalino parla dell'ex Premier e lancia la "bomba".Draghi ha detto che i confini italiani sono confini europei, non era un capriccio di Salvini E ancora: «Io rispetto le scelte del presidente Draghi, non chiederò la sostituzione di nessuno, ma spero c ...