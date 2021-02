Il prossimo iPhone avrà un display sempre acceso (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Foto: Apple)Potrebbe finalmente arrivare con iPhone 13 la tecnologia always-on per il display che mostra le informazioni basilari sullo stato dello smartphone ed eventualmente anche alert e notifiche, qualcosa che Android ha già adottato da tempo. L’altra voce sul prossimo melafonino si riferisce alle colorazioni con il possibile ritorno della sfumatura black matte ossia nero opaco, con una texture rinnovata. Si intensificano i rumors sul prossimo iPhone che potrebbe chiamarsi iPhone 13 oppure iPhone 12s, rispolverando la tradizione di una generazione intermedia con alcune migliorie non stravolgenti. Le ultime voci arrivano dal sempre ben informato canale YouTube EverythingApplePro, che si concentra sull’aspetto del futuro smartphone Apple con i due ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Foto: Apple)Potrebbe finalmente arrivare con13 la tecnologia always-on per ilche mostra le informazioni basilari sullo stato dello smartphone ed eventualmente anche alert e notifiche, qualcosa che Android ha già adottato da tempo. L’altra voce sulmelafonino si riferisce alle colorazioni con il possibile ritorno della sfumatura black matte ossia nero opaco, con una texture rinnovata. Si intensificano i rumors sulche potrebbe chiamarsi13 oppure12s, rispolverando la tradizione di una generazione intermedia con alcune migliorie non stravolgenti. Le ultime voci arrivano dalben informato canale YouTube EverythingApplePro, che si concentra sull’aspetto del futuro smartphone Apple con i due ...

