Guida Tv Martedì 16 febbraio 2021

Cosa c'è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Martedì 16 febbraio

Rai 1
ore 18:45 L'Eredità 
ore 20:00 Tg 1
ore 20:35 I Soliti Ignoti 
ore 21:25 Per sempre la mia ragazza Liam sparisce per 8 anni nei quali diventa una famosa star country. Ma nella sua Louisiana ha lasciato l'amore e…una bambina che scopre di avere solo quando torna per il funerale del migliore amico. 
ore 23:15 Porta a Porta 

Rai 2
ore 18:50 NCIS 
ore 20:30 Tg2 
ore 21:20 La Caserna
ore 00:05 Ti Sento (programma) 

Rai 3
ore 20:00 Blob
ore 20:20 Che succ3de?
ore 20:45 Un Posto Al Sole
ore 21:20 #Cartabianca 
ore 00:00 Linea Notte 

Canale 5
ore 18.45 Caduta Libera 
ore 20.00 Tg5 
ore 20:30 Striscina la notizina 
ore 20:50 Barcellona – PSG Ottavi Champions League
ore 23:45 Nonno Scatenato Commedia con Robert De Niro e Zac Efron. Un nonno alla ricerca di divertimento sfrenato trascina ...

Ultime Notizie dalla rete : Guida Martedì Barcellona - Paris, Koeman: "Possiamo battere chiunque". Pochettino: "Non siamo favoriti"

Subito una supersfida nella principale competizione europea per club: martedì 16 febbraio (ore 21, ... salterà il Barcellona Dall'altra parte, farà il suo esordio in Champions alla guida del Paris ...

Al via i lavori di manutenzione della segnaletica verticale lungo la tangenziale nord ovest di Parma

Da martedì 16 febbraio sarà istituita la chiusura alternata della corsia di sorpasso, per una ... Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, ...

Governo Draghi, le consultazioni in diretta: oggi Berlusconi guida la delegazione di Fi Corriere della Sera