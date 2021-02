Eccoci con l’ennesimo ‘governo dei partiti’ | ossia i veri colpevoli del disastro del Paese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “La consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione… Abbiamo l’opportunità di fare molto per il nostro, con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale… Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all’appello del Presidente della Repubblica”. Le parole pronunciate da Mario Draghi il 3 febbraio, dopo aver ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo, non lasciavano spazio ad alcuna fantasia. Le espressioni utilizzate allora, una riproposizione quasi senza eccezioni di quelle scelte dai suoi predecessori. Anche meno recenti. Perché, pandemia a parte, le criticità non si risolvono. Se ne parla, ma non ci si pone mai davvero mano. Per questo ...