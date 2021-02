Conte | ' Schieramento con Pd - Leu prospettiva a cui credo molto'

(Di martedì 16 febbraio 2021) 'Quello con Pd e Leu è un progetto che non ho declamato a caso ma che abbiamo iniziato anche a realizzare: ha già prodotto dei risultati, altri sono in corso di completamento, altri vanno ancora ...

Se fosse riuscito a realizzare ilter , sarebbe diventato il nuovo Prodi. Io credo che Renzi ... oltre a mettere insieme un notevole peso politico, stava diventando il leader di uno...Così Giuseppe, sottolineando come questa sia 'una prospettiva a cui credo molto. Ci credo molto da politico, da privato cittadino e da ex presidente del Consiglio'.Il governo Draghi ha paurosamente accelerato la crisi di M5s. Non è detto che l'ultima trovata di Grillo, il partito verde, basti a salvarli ...L'ultima carta da giocare sarebbe quella di premere sugli indecisi per non farli votare: un'assenza strategica che servirebbe anche ad evitare eventuali sanzioni contro i ribelli. I quali però non si ...