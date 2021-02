Challenger Biella 2 2021: programma, orari e ordine di gioco di martedì 16 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) martedì 16 febbraio vanno in scena i match restanti del primo turno al torneo Challenger di Biella 2 2021: ecco di seguito il programma, gli orari e l’ordine di gioco di una giornata ricca di italiani e con Lorenzo Musetti come uomo più atteso nel derby con Napolitano che si disputerà non prima delle ore 16 sul Palapajetta Court. Altre tre sfide di disputeranno sul campo Jocker, ecco di seguito il programma. Palapajetta Court ore 10.30 (Q) Raul Brancaccio vs (Alt) Ernests Gulbis a seguire (Q) Matteo Viola vs (4) Andreas Seppi a seguire Alessandro Giannessi vs Thomas Fabbiano non prima delle ore 16 (7) Lorenzo Musetti vs (WC) Stefano Napolitano a seguire (SE) Illya Marchenko vs (WC) Giulio Zeppieri Jocker Court ore ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021)16vanno in scena i match restanti del primo turno al torneodi: ecco di seguito il, glie l’didi una giornata ricca di italiani e con Lorenzo Musetti come uomo più atteso nel derby con Napolitano che si disputerà non prima delle ore 16 sul Palapajetta Court. Altre tre sfide di disputeranno sul campo Jocker, ecco di seguito il. Palapajetta Court ore 10.30 (Q) Raul Brancaccio vs (Alt) Ernests Gulbis a seguire (Q) Matteo Viola vs (4) Andreas Seppi a seguire Alessandro Giannessi vs Thomas Fabbiano non prima delle ore 16 (7) Lorenzo Musetti vs (WC) Stefano Napolitano a seguire (SE) Illya Marchenko vs (WC) Giulio Zeppieri Jocker Court ore ...

sportface2016 : #ChallengerBiella2, programma e ordine di gioco di martedì 16 febbraio - Leonard40959202 : Challenger di Biella 2 - Primo turno: Lorenzo Musetti-Stefano Napolitano in diretta streaming su questo link - Giornottennis : Raul Brancaccio si qualifica per il main draw di Biella 2 avendo battuto Masur al tie break del terzo. Ora c'è in c… - LorenzoAndreol4 : Bravo Raul #Brancaccio che batte prima Moroni, poi Masur e si qualifica per il tabellone principale del #Challenger di #Biella - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #AndyMurray accende il #challenger di #Biella, ma l'ex n. 1 perde in finale con #Marchenko -