Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e DayDreamer – Le ali del sogno di oggi, 15 febbraio 2021: Hope rivela a Liam di non aver chiamato la polizia quando credeva di aver ucciso Thomas, Steffy è molto arrabbiata con il fratello. Che cosa nasconde Don Caballer? Ora che ha conquistato Susana fa di tutto per evitarla… Can è gelosissimo di Yigit: la dedica che il ragazzo ha fatto a Sanem Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021)e trame di, Una– Le ali del sogno di, 152021: Hope rivela a Liam di non aver chiamato la polizia quando credeva di aver ucciso Thomas, Steffy è molto arrabbiata con il fratello. Che cosa nasconde Don Caballer? Ora che ha conquistato Susana fa di tutto per erla… Can è gelosissimo di Yigit: la dedica che il ragazzo ha fatto a Sanem Articolo completo: dal blog SoloDonna

Steffy è rimasta incinta ma ancora non si sa chi è il padre: Liam o Finn con cui la Forrester ha una relazione? Steffy si è sottoposta al test di paternità e, stando alle anticipazioni di Beautiful , ...

MONDO MARCIO il ritorno con un concept Ep 'My Beautiful Bloody Break Up'

MY BEAUTIFUL BLOODY BREAK UP è un concept EP basato su una delle esperienze umane più forti nel campo dei sentimenti: essere in grado di lasciare andare la persona amata. Le tracce grondano amore, ...

